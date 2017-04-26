"Шахтар" мінімально обіграв "Дніпро" і став другим фіналістом Кубка України
21:55, 26 квітня 2017Футбол
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У фіналі Кубку України відбудеться ще одне всеукраїнське дербі "Динамо" - "Шахтар"
Бразилець Тайсон вивів "Шахтар" у фінал Кубку України / football.ua
Донецький "Шахтар" став другим фіналістом Кубка України сезону-2016/2017 і зустрінеться у фіналі з київським "Динамо".
У півфінальному матчі, який відбувся у Харкові, гірники з рахунком 1:0 переграли "Дніпро".
Перший тайм минув без голів, але після перерви "Шахтар" збільшив оберти і почав створювати моменти біля воріт дніпрян. Один з них на 67-й хвилині завершився результативним ударом Тайсона після чудової комбінації за участю іншого бразильця Марлоса.
Гірники довели справу до кінця, здобувши перемогу з рахунком 1:0.
Фінал Кубка України цього сезону також відбудеться у Харкові 17 травня. У вирішальному матчі "Динамо" зіграє з "Шахтарем".
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