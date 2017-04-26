"Динамо" розгромило "Миколаїв" і вийшло у фінал Кубка України

У Миколаєві відбувся півфінальний поєдинок Кубка України-2017/18 між місцевим клубом "Миколаїв" і київським "Динамо", повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Як і передбачалося, поєдинок викликав великий ажіотаж у Миколаєві - всі 16 тисяч квитків були продані задовго до початку гри. Однак, незважаючи на активну підтримку вболівальників команди господарів, кияни довели свій клас, домігшись крупної перемоги - 4:0.

Три голи в матчі забив Андрій Ярмоленко. На 45-й хвилині капітан "Динамо" відкрив рахунок після передачі Романа Яремчука. На 62-й хвилині угорський захисник Тамаш Кадар ударом через себе подвоїв перевагу гостей.

Наприкінці ще двічі відзначився Ярмоленко. У кількох епізодах господарів від великих неприємностей врятував голкіпер Роман Чумак.

О 20.00 розпочнеться ще один півфінал Кубка - "Шахтар" грає з "Дніпром".