Найдорожчий футболіст команди Моуріньо не зіграє у дербі Манчестера
18:18, 26 квітня 2017Футбол
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Керманич "Червоних дияволів" зізнався, що Поль Погба пропустить матч у четвер.
Поль Погба цього разу не зіграє у манчестерському дербі / Reuters
Півзахисник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не прийматиме участь у матчі 26-го туру чемпіонату Англії проти "Манчестер Сіті". Про це повідомив головний тренер "Червоних дияволів" Жозе Моуріньо, слова якого передає офіційний сайт манкуніанців.
При цьому португальський фахівець заявив, що в поєдинку зіграють Антоніо Валенсія і Андер Еррера.
Раніше стало відомо, що у Поля Погба проблеми з фізичним станом.
Дербі між "Манчестер Сіті" і "Манчестер Юнайтед" відбудеться у четвер, 27 квітня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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