Найдорожчий футболіст команди Моуріньо не зіграє у дербі Манчестера

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не прийматиме участь у матчі 26-го туру чемпіонату Англії проти "Манчестер Сіті". Про це повідомив головний тренер "Червоних дияволів" Жозе Моуріньо, слова якого передає офіційний сайт манкуніанців.

При цьому португальський фахівець заявив, що в поєдинку зіграють Антоніо Валенсія і Андер Еррера.

Раніше стало відомо, що у Поля Погба проблеми з фізичним станом.

Дербі між "Манчестер Сіті" і "Манчестер Юнайтед" відбудеться у четвер, 27 квітня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.