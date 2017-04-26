Київське "Динамо" звернулася до поліції у зв'язку з проявами нацизму фанатами на НСК "Олімпійський"

Керівництво ФК «Динамо» (Київ) за наслідками матчу 21 квітня звернулося до Головного управління поліції міста Києва із заявою про вчинення злочину, передбаченого ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів), повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Підставою для заяви стало те. що 21 квітня під час матчу чемпіонату України між командами «Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) на секторах, де знаходились фанати обох команд, було зафіксовано випадки використання нацистської символіки.

"Футбольний клуб «Динамо» завжди виступав за дотримання громадського порядку та загальноприйнятих етичних норм, а також засуджував будь-які прояви насильства чи дискримінації", - йдеться в повідомленні на сайті.

У клубі висловили сподівання на проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Разом з тим зазначили, що за фактами кожного кримінального правопорушення, вчиненого у фанатських секторах клубу як у домашніх, так і у виїзних матчах аналогічні заяви до правоохоронних органів здійснюються на постійній основі.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" в гостьовому матчі 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги з рахунком 1:0.