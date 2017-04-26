Прем'єр-ліга визначилася з форматом чемпіонату

Керівництво української футбольної Прем'єр-ліги визначилося з форматом наступного чемпіонату України у вищому дивізіоні. Зараз проект формату направлений на узгодження в клуби, які повинні дати свою відповідь до вечора четверга. Про це повідомляє телеканал Футбол.

Згідно з новою формулою, чемпіонат України сезону-2017/2018 також, як і зараз, буде складатися з двох етапів.

Читайте такожУПЛ визначилася з кількістю команд-учасниць в сезоні 2017/18"На першому етапі 12 команд грають у два кола. Формуються дві шістки. Перша розігрує звання чемпіона і путівки в єврокубки. Друга шістка визначить клуби, які залишать Прем'єр-лігу.

Будуть два плей-офф. 10-а команда Прем'єр-ліги зіграє перехідні матчі за 3-ю командою першої ліги, а 11-а команда Прем'єр-ліги також зіграє два поєдинки з колективом, який фінішував на 2-му місці в першій лізі.

Клуби попросили не починати чемпіонат 22 липня, як пропонувалося. Що стосується завершення чемпіонату, то у нас є циркуляр ФІФА, в якому зазначено, що треба закінчити чемпіонат до 20 травня, тому є певні обмеження. Ми пропонуємо провести два тури в лютому. Якщо погода не дозволить, будемо реагувати на це по ходу", – сказав директор Прем'єр-ліги Євген Дикий.

Крім того, матч за Суперкубок України повинен відбутися 15 липня. Осіння частина чемпіонату триватиме до 10 грудня.