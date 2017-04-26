У німецькому "Шальке" визнали, що купівля Коноплянки була помилкою

Спортивний директор німецького "Шальке" (Гельзенкірхен) Крістіан Хайдель визнав, що клуб помилився, включивши опцію обов'язкового викупу в орендну угоду Євгена Коноплянки, повідомляє Sport Arena.

Євген Коноплянка, який виступає за "Шальке" на правах оренди і належить "Севільї", так і не зміг закріпитися в основі німецького клубу. Незважаючи на це, згідно з умовами орендної угоди, гельзенкірхенці зобов'язані викупити українця за 12 мільйонів євро.

Спортивний директор "Шальке" визнає, що включення в контракт опції обов'язкового викупу було помилкою, тому розуміє критику з боку ЗМІ та вболівальників.

«Звичайно, я розумію, чому нас критикують за право обов'язкового викупу Коноплянки», - сказав Хайдель.

Раніше вже повідомлялося, що влітку "Шальке" спробує продати Коноплянку, якщо він так і не зможе стати гравцем основного складу. За трансфер вихованця "Дніпра" клуб хоче виручити хоча б частину витрачених на нього коштів.

27-річний гравець збірної України Євген Коноплянка останнім часом зовсім випав з основи свого клубу, перестав потрапляти навіть у заявку на матчі.

Останнього разу він виходив на поле 13 квітня в першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи проти "Аякса" (0:2), відігравши лише 7 хвилин. У попередніх трьох зустрічах українець не був помічений навіть на лавці запасних.

Загалом на рахунку Євгена Коноплянки у всіх турнірах цього сезону 28 матчів, в яких він забив 7 м'ячів і зробив 2 гольові передачі.