Кубок України 1/2 фіналу, "Миколаїв" - "Динамо": онлайн відео-трансляція

Сьогодні у Миколаєві на стадіоні "Центральний" відбудеться матч 1/2 фіналу Кубка України, в якому місцевий футбольний клуб "Миколаїв" приймає київське "Динамо".

Цікаво, що "Миколаїв" вперше зіграє у півфіналі Кубка України, а для "Динамо" це вже 17-та участь на цій стадії турніру. Тим не менш, миколаївці мають значну серію в поточному розіграші Кубка, зберігаючи свої ворота "сухими" протягом 273-х хвилин.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок викликав величезний інтерес з боку миколаївських уболівальників і пройде при переповнених трибунах - продані практично всі 16 700 квитків.

Матч "Миколаїв" - "Динамо" розпочнеться о 18.00.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.