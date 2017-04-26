Кубок України 1/2 фіналу, "Миколаїв" - "Динамо": онлайн відео-трансляція
17:50, 26 квітня 2017Футбол
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У Миколаєві визначиться перший фіналіст Кубка України цього сезону.
Стадіон "Центральний" / sport-xl.org
Сьогодні у Миколаєві на стадіоні "Центральний" відбудеться матч 1/2 фіналу Кубка України, в якому місцевий футбольний клуб "Миколаїв" приймає київське "Динамо".
Цікаво, що "Миколаїв" вперше зіграє у півфіналі Кубка України, а для "Динамо" це вже 17-та участь на цій стадії турніру. Тим не менш, миколаївці мають значну серію в поточному розіграші Кубка, зберігаючи свої ворота "сухими" протягом 273-х хвилин.
Як повідомляв УНІАН, поєдинок викликав величезний інтерес з боку миколаївських уболівальників і пройде при переповнених трибунах - продані практично всі 16 700 квитків.
Матч "Миколаїв" - "Динамо" розпочнеться о 18.00.
ТВ-трансляція - телеканал 2+2.
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