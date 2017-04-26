Екс-динамівець Олег Гусєв дав згоду на нову роботу

Голова профспілки футболістів Олег Печорний розповів, що екс-хавбек «Динамо» Олег Гусєв дав згоду очолити організацію.

«Ще одна приємна новина. Зірка українського футболу Олег Гусєв дав попередню згоду очолити профспілковий рух футболістів в Україні. Ми впевнені, що незалежний профспілковий рух футболістів в Україні твердо стане на своє місце в демократичній Україні», – заявив Печорний, повідомляє Трибуна.

Читайте такожЕкс-гравець київського "Динамо" Гусєв може перебратися в США в найближчі два тижні34-річний хавбек Олег Гусєв, у якого взимку закінчився контракт з "Динамо", перебуває у статусі вільного агента.

Раніше агент гравця Вадим Шаблій заявив, що в найближчі два тижні Гусєв може знайти собі команду, швидше за все, в США.