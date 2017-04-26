Стадіон амстердамського "Аякса" перейменують на честь легендарного Йохана Кройффа

Керівництво стадіону "Амстердам Арена", менеджмент клубу "Аякс" і представники міської влади Амстердама домовилися присвоїти домашній арені найтитулованішого клубу Нідерландів ім'я Йохана Кройффа. Про це повідомляє офіційний сайт "Аякса".

Міська влада владнала всі деталі з керівництвом клубу. Сторони дійшли згоди і підписали договір, який незабаром буде представлений міській раді і наглядовій раді стадіону.

На честь Кройффа також назвуть одну з площ Амстердама і вулицю.

25 квітня великому голландському футболісту і тренеру виповнилося б 70 років.

Йохан Кройфф помер від раку в березні 2016 року на 69-му році життя.

Кройфф є одним з найбільших гравців в історії футболу. Він тричі ставав володарем «Золотого м'яча». Голландець 9 разів вигравав чемпіонати Голландії та Іспанії в якості гравця, тріумфував в Кубку чемпіонів. Як тренер Йохан 4 рази перемагав в іспанській Ла Лізі з «Барселоною» і також вигравав Кубок чемпіонів.