Матч Кубка України з футболу "Миколаїв" — "Динамо" пройде при аншлазі

Сьогодні відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України, в одному з яких київське «Динамо» зіграє в гостях з ФК «Миколаїв», який виступає у Першій лізі, повідомляє dynamo.kiev.ua.

Цей поєдинок викликав величезний інтерес з боку миколаївських уболівальників і пройде при переповнених трибунах. Станом на вечір вчорашнього дня в касах стадіону «Центральний», який прийме цей матч, залишалося лише 150 квитків.

Місткість миколаївського стадіону «Центральний» становить 16 700 глядачів.

Як повідомляв УНІАН, півфінальні матчі Кубка України "Миколаїв" — "Динамо" і "Шахтар" — "Дніпро" відбудуться у середу і розпочнуться о 18.00 і 20.00, відповідно.