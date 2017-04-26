Матч Кубка України з футболу "Миколаїв" — "Динамо" пройде при аншлазі

10:30, 26 квітня 2017
Футбол
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Гра відбудеться на стадіоні, який вміщує 16700 глядачів.

Стадин Центральний у Миколаєві буде заповнений вщерть / dynamo.kiev.ua

Сьогодні відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України, в одному з яких київське «Динамо» зіграє в гостях з ФК «Миколаїв», який виступає у Першій лізі, повідомляє dynamo.kiev.ua.

Цей поєдинок викликав величезний інтерес з боку миколаївських уболівальників і пройде при переповнених трибунах. Станом на вечір вчорашнього дня в касах стадіону «Центральний», який прийме цей матч, залишалося лише 150 квитків.

Місткість миколаївського стадіону «Центральний» становить 16 700 глядачів.

Як повідомляв УНІАН, півфінальні матчі Кубка України "Миколаїв" — "Динамо" і "Шахтар" — "Дніпро" відбудуться у середу і розпочнуться о 18.00 і 20.00, відповідно.

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Теги: #Динамо#футбол#Кубок України