Матч Кубка України з футболу "Миколаїв" — "Динамо" пройде при аншлазі
10:30, 26 квітня 2017Футбол
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Гра відбудеться на стадіоні, який вміщує 16700 глядачів.
Стадин Центральний у Миколаєві буде заповнений вщерть / dynamo.kiev.ua
Сьогодні відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка України, в одному з яких київське «Динамо» зіграє в гостях з ФК «Миколаїв», який виступає у Першій лізі, повідомляє dynamo.kiev.ua.
Цей поєдинок викликав величезний інтерес з боку миколаївських уболівальників і пройде при переповнених трибунах. Станом на вечір вчорашнього дня в касах стадіону «Центральний», який прийме цей матч, залишалося лише 150 квитків.
Місткість миколаївського стадіону «Центральний» становить 16 700 глядачів.
Як повідомляв УНІАН, півфінальні матчі Кубка України "Миколаїв" — "Динамо" і "Шахтар" — "Дніпро" відбудуться у середу і розпочнуться о 18.00 і 20.00, відповідно.
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