Через цензуру в Росії видання Bild бойкотуватиме футбольний Кубок конфедерацій
Акредитованим на турнір журналістам дозволено писати лише про футбольні матчі.
Німецьке видання Bild не направлятиме своїх журналістів на футбольний Кубок Конфедерацій, який влітку 2017 року пройде в Росії, через цензуру в країні-господарці турніру.
Як пише видання, акредитованим на першість журналістам дозволено писати лише про футбольні матчі. Також приїжджим представникам ЗМІ дозволено бути тільки в містах, де відбудуться поєдинки, і "довколишніх місцях".
"Журналіст, який не може повідомити про все, що бачить, - не журналіст, а пропагандист. Те, що корумпована ФІФА дозволяє це Путіну, не дивує", - йдеться в матеріалі заступника головного редактора видання Маттіаса Брюгельманна.
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