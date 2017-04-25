"Шахтар" зіграє у півфіналі Кубка України з "Дніпром" без трьох провідних гравців

Донецький "Шахтар" проведе матч 1/2 фіналу Кубка України з футболу в Харкові не в найсильнішому складі, повідомляє Команда1.

Матч пропустять Андрій П'ятов, Ярослав Ракицький і Віктор Коваленко. У той же час Іван Ордець вже тренується і рветься в бій.

Що стосується Ракицького, то причина відсутності захисника, скоріше за все, цілком поважна: 23 квітня у Ярослава народилася донька, яку назвали ... Ярославою. Причини відсутності П'ятова і Коваленка не вказуються.

У "Дніпрі", разом з тим, серйозно налаштовуються на матч і не мають наміру надавати відпочинок провідним гравцям. Наставник команди Дмитро Михайленко в зв'язку з поєдинком проти "Шахтаря" навіть не зміг приїхати на зустріч тренерів, що відбулася в понеділок у столичному Будинку футболу, проте особисто зателефонував Андрію Шевченку і вибачився за відсутність.

Про амбіції "Дніпра" свідчить і той факт, що в останньому поєдинку УПЛ проти "Ворскли" дніпряни поберегли Руслана Ротаня, який вийшов лише на заміну. Немає сумнівів, що капітан з'явиться на полі стадіону "Металіст" з перших хвилин.

У свою чергу, "Динамо" вирушає до Миколаєва у найсильнішому складі. Воно й не дивно, команда після осічки в чемпіонаті докладе всі зусилля для перемоги в кубковому турнірі. У лазареті киян перебуває тільки Євген Хачеріді.

Як повідомляв УНІАН, півфінальні матчі Кубка України "Миколаїв" — "Динамо" і "Шахтар" — "Дніпро" відбудуться у середу і розпочнуться о 18.00 і 20.00, відповідно.