Київське "Динамо" зацікавилося турецьким півзахисником з "Трабзонспору" - ЗМІ

17:10, 25 квітня 2017
Футбол
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Клуб готовий віддати Демірока за 3 млн. євро. 

Демырок може опинитися в

ФК «Динамо» Київ цікавиться турецьким захисником Угуром Деміроком, повідомляє FootballHub з посиланням на власні джерела. 

У центрбека "Трабзонспора" закінчується контракт у травні 2018 року. Клуб готовий віддати його зараз за приблизно 3 млн. євро. 

Угур - забивний гравець. У цьому сезоні на його рахунку 5 м'ячів у чемпіонаті Туреччини. В останньому матчі був капітаном команди. 

Також Деміроком цікавиться російський "Краснодар".

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Теги: #Динамо#футбол#УПЛ