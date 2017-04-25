Київське "Динамо" зацікавилося турецьким півзахисником з "Трабзонспору" - ЗМІ

ФК «Динамо» Київ цікавиться турецьким захисником Угуром Деміроком, повідомляє FootballHub з посиланням на власні джерела.

У центрбека "Трабзонспора" закінчується контракт у травні 2018 року. Клуб готовий віддати його зараз за приблизно 3 млн. євро.

Угур - забивний гравець. У цьому сезоні на його рахунку 5 м'ячів у чемпіонаті Туреччини. В останньому матчі був капітаном команди.

Також Деміроком цікавиться російський "Краснодар".