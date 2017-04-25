Київське "Динамо" зацікавилося турецьким півзахисником з "Трабзонспору" - ЗМІ
17:10, 25 квітня 2017Футбол
182
Клуб готовий віддати Демірока за 3 млн. євро.
Демірок може опинитися в "Динамо" вже найближчим часом / vk.com/footballhubua
ФК «Динамо» Київ цікавиться турецьким захисником Угуром Деміроком, повідомляє FootballHub з посиланням на власні джерела.
У центрбека "Трабзонспора" закінчується контракт у травні 2018 року. Клуб готовий віддати його зараз за приблизно 3 млн. євро.
Угур - забивний гравець. У цьому сезоні на його рахунку 5 м'ячів у чемпіонаті Туреччини. В останньому матчі був капітаном команди.
Також Деміроком цікавиться російський "Краснодар".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter