Жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у відборі ЧС-2019

У швейцарському Ньйоні відбулася процедура жеребкування групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2019, фінальна частина якого відбудеться у Франції, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Напередодні жеребкування 35 команд були розподілені у п’ять кошиків згідно їх розташуванню у рейтингу УЄФА (Україна – на 16-му місці із 28.579 балами).

У підсумку, команда України, яка була у третьому кошику посіву, опинилася у групі 4 і посперечається за путівку на мундіаль із жіночими командами Швеції, Данії, Угорщини та Хорватії.

Склад усіх груп кваліфікації ЧС-2019:

Група 1: Англія, Росія, Уельс, Боснія та Герцеговина, Казахстан

Група 2: Швейцарія, Шотландія, Польща, Білорусь, Албанія

Група 3: Норвегія, Нідерланди, Ірландія, Словаччина, Північна Ірландія

Група 4: Швеція, Данія, УКРАЇНА, Угорщина, Хорватія

Група 5: Німеччина, Ісландія, Чехія, Словенія, Фарерські острови

Група 6: Італія, Бельгія, Румунія, Португалія, Молдова

Група 7: Іспанія, Австрія, Фінляндія, Сербія, Ізраїль

Переможці семи груп складуть компанію Франції у фінальній стадії світової першості. Чотири кращих володарі других місць за результатами матчів з першою, третьою та четвертою командами груп зіграють в матчах плей-офф. Ця стадія складатиметься з двох раундів по два матчі і визначить ще одного учасника ЧС-2019 від зони УЄФА. Стикові матчі пройдуть у жовтні і листопаді 2018 року.

Чемпіонат світу з футболу серед жінок відбудеться влітку 2019-го року у Франції.