Зірка "Реалу" пропустить вирішальний відрізок сезону через травму

У форварда "Реала" Гарета Бейла діагностована травма камбаловідного м'язу лівої ноги, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу. Сам клуб не повідомляє про терміни відновлення, проте Marca стверджує, що валлієць пропустить близько трьох тижнів.

Через чергове ушкодження Бейл пропустить дуже важливий відрізок сезону, в якому, серед інших, будуть обидва півфінальні поєдинки з "Атлетико" в Лізі чемпіонів (2-го та 10 травня). Також Гарет не зіграє проти "Депортіво", "Валенсії", "Гранади" та "Севільї" в чемпіонаті Іспанії.

Читайте також"Барселона" обіграла "Реал" в гостьовому матчі іспанської ПрімериПошкодження валлієць отримав у першому таймі Ель-Класико проти "Барселони" (2:3). Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан змушений був замінити Бейла на 35-й хвилині.

До того Бейл вже пропустив матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії" через травму.

Загалом на рахунку Бейла 26 матчів, 9 голів і 5 результативних передач за "Реал" у всіх турнірах цього сезону.