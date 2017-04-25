Збірна України з футболу зіграє з Мальтою 6 червня - офіційно

Збірна України проведе товариський матч з командою Мальти 6 червня в австрійському Граці, повідомляє Федерація футболу України.

Зустріч відбудеться на стадіоні «Арена Меркур Грац», котра може вмістити на міжнародних матчах до 15 400 глядачів. Товариська зустріч відбудеться в рамках підготовки національної команди до матчу кваліфікаційної кампанії чемпіонату світу-2018 проти збірної Фінляндії.

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5 червня збірна України вилетить до Граца, звідки автобусом переїде ще 60 км до комуни Бад Вальтерсдорф. Саме там, у готелі «Фалькенштайнер» та на полях, розташованих неподалік, українці проведуть наступну частину підготовчого збору. 10 червня збірна України з Граца вилетить до Тампере, де й відбудеться кваліфікаційних матч з командою Фінляндії.

Як повідомляв УНІАН, матч відбору ЧС-2018 Україна - Фінляндія відбудеться 11 червня. Початок гри о 19:00 за українським часом, котрий відповідає місцевому.