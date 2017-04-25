Керівництво міланського "Інтера" хоче переманити Сімеоне після його шести років у Мадриді

Керівництво міланського «Інтера» зацікавлене в послугах головного тренера «Атлетіко» (Мадрид) Дієго Сімеоне, з яким хоче укласти довгострокову угоду.

Китайський холдинг Suning Group, куди входить "Інтер", пропонує спеціалісту 4-річний контракт. При цьому умови по зарплаті може висунути сам Сімеоне. Також тренеру буде надано великий трансферний бюджет.

Як повідомляє італійська Corriere dello Sport, на роздуми Дієго Сімеоне дано 20 днів.

Читайте такожСтав відомий суперник "Реала" у півфіналі Ліги чемпіонівМайбутнє Сімеоне в мадридському «Атлетіко» буде залежати від підсумкового виступу команди в Лізі чемпіонів. У півфіналі турніру «Атлетіко» зіграє з «Реалом».

Дієго Сімеоне у минулому як гравець виступав за італійський "Інтер" протягом двох сезонів - в 1997-1999 роках. В якості тренера Сімеоне з 2011 року очолює мадридський "Атлетіко".

«Інтер» розглядає також кандидатуру головного тренера «Роми» Лучано Спаллетті, чий контракт з римлянами закінчується після закінчення сезону-2016/17.