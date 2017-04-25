На честь легенди "Роми" Франческо Тотті випущені золоті бутси (фото)

Легенда італійської "Роми" Франческо Тотті в цьому році відзначить 25 років виступів за основну команду свого клубу. На честь цього ювілею компанія Nike зробить подарунок видатному півзахиснику - буде випущений обмежений тираж футбольних бутс Nike Tiempo Legend VI. У продажу вони з'являться увечері 25 квітня, про це повідомляє www.calcioefinanza.it.

Бутси зроблені з особливого складу шкіри з золотим напиленням. Золотий колір викликає асоціацію зі славною історією Риму і гладиаторськими боями.

Іменні бутси випущені тиражем 2500 пар. Вони будуть продаватися за більш високою ціною, ніж звичайні. Крім того, спеціальний захід відбудеться 26 квітня в магазині «AS Roma» на площі Сан-Лоренцо в Римі.

Сам Франческо Тотті, швидше за все, вийде в нових бутсах на поле рідного "Стадіо Олімпіко" 30 квітня в культовому римському дербі проти "Лаціо".