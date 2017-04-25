Андрій Шевченко обговорив новий формат чемпіонату України з тренерами клубів Прем'єр-ліги

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко провів зустріч з наставниками і представниками клубів Прем'єр-ліги. Як повідомив офіційний сайт ФФУ, на запрошення керманича «синьо-жовтих» прибули головні тренери та представники всіх клубів еліти. З технічних причин не змогли прибути представники «Дніпра».

Долучилися до зустрічі й президент Федерації футболу України Андрій Павелко та представники телеканалів-трансляторів чемпіонату Прем’єр-ліги.

«Це дуже хороша ініціатива головного тренера національної збірної, - зазначив Андрій Павелко. - Вдячний головним тренерам та представникам клубів, адміністрації Прем’єр-ліги за можливість діалогу, в ході якого ми маємо знайти ті рішення, які працюватимуть на розвиток українського футболу. Зокрема, питання календаря чи формату чемпіонату в жодному разі не повинні нав’язуватися «зверху», чи прийматися в чиїхось інтересах, а мають враховувати позиції всіх клубів та збірної».

У свою чергу, Андрій Шевченко відзначив, що найголовніше завдання на сьогодні – повернути глядачів в Україні на трибуни та інтерес у вболівальників до гри мільйонів. «Потрібно виробити чітку загальну стратегію та спільні рішення, які працюватимуть на розвиток українського футболу, враховуючи сучасні реалії та інтереси збірних команд країни», - заявив головний тренер національної збірної України.

Одним із питань порядку денного було обговорення плану-календаря та формату майбутнього чемпіонату. Остаточний варіант формату робоча група, урахувавши всі побажання, має представити у вівторок.

А ось пропозицію Андрія Шевченка щодо організації у наступному році зимових зборів національної та молодіжної збірних країни присутні підтримали одноголосно. За словами наставника «синьо-жовтих», при підготовці збірної важливий кожен день.

Відзначимо, всі суперники нашої команди по відбірковому турніру чемпіонату світу-2018, крім збірної Косова, узимку проводили товариські матчі, або ж брали участь у міжнародних турнірах. Зокрема, Ісландія та Хорватія на турнірі в Китаї зіграли почергово зі збірними господарів та Чилі. Команда Фінляндії в ОАЕ провела матчі зі збірними Марокко та Словенії. Туреччина планувала контрольну гру з Молдовою, але перенесла поєдинок на більш пізніший термін.