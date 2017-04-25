Прем'єр-ліга може розширитися до 16 команд вже через рік-два

Президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон розповів, що розширення чемпіонату України до 16 команд можливо вже через один-два роки, повідомляє SportArena з посиланням на телеканал Футбол-1.

«Наша пропозиція від Прем'єр-ліги – це формат чемпіонату з 12 команд з можливістю збільшення через сезон чи два кількості учасників до 16 команд, якщо буде достатня інфраструктура та фінансові показники в атестаційному комітеті», — сказав Генінсон.

«Цю пропозицію підтримали всі. Потім виступили обидва телетранслятора, а після ми підвели підсумки і пояснили всі плюси у форматі з 12 команд у чотири кола», - додав президент ліги.

Напередодні відбулися збори представників чемпіонату України, за підсумками якого стало відомо, що у наступному розіграші УПЛ, як і в нинішньому сезоні, залишається 12 команд.

Вже сьогодні затвердженням формату почне займатися спеціальна робоча група, а остаточне рішення з наступного чемпіонату Прем'єр-ліга запропонує клубам в травні.

Як повідомляв УНІАН, нинішній сезон чемпіонату України проводиться за схемою, згідно з якою 12 команд після двох кіл поділені на дві шістки. Перша веде боротьбу за чемпіонство і вихід в єврокубки, а друга — за виживання в еліті.