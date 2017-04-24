Мессі у перерві матчу з "Реалом" виплюнув вибитий зуб (відео)

Лідер "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі виплюнув вибитий під час гри зуб. Відео з підтрибунного приміщення мадридського стадіону "Сантьяго Бернабеу" розміщено на .

Форвард отримав травму в першому таймі, коли проти нього грубо зіграв гравець "Реала" Марсело.

Після цього Мессі забив перший гол у матчі, а вже в доданий арбітром час, на останній 92-ій хвилині свій другий гол, який став переможним для "Барселони". Цей гол став 500-м для Мессі у складі каталонського клубу.

Як повідомляв УНІАН, матч "Реал" - "Барселона" завершився з рахунком 2:3.