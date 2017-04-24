Мессі у перерві матчу з "Реалом" виплюнув вибитий зуб (відео)
18:05, 24 квітня 2017Футбол
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У першому таймі гри форвард "Барселони" отримав травму в зіткненні з гравцем суперників Марсело.
Мессі після травми забив два голи / Reuters
Лідер "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі виплюнув вибитий під час гри зуб. Відео з підтрибунного приміщення мадридського стадіону "Сантьяго Бернабеу" розміщено на .
Форвард отримав травму в першому таймі, коли проти нього грубо зіграв гравець "Реала" Марсело.
Після цього Мессі забив перший гол у матчі, а вже в доданий арбітром час, на останній 92-ій хвилині свій другий гол, який став переможним для "Барселони". Цей гол став 500-м для Мессі у складі каталонського клубу.
Як повідомляв УНІАН, матч "Реал" - "Барселона" завершився з рахунком 2:3.
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