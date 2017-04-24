Прем'єр-ліга назвала кращим гравцем 26 туру Коркішко, тренером - Фонсеку

УПЛ спільно з ТМ «Parimatch», опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначили найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в матчах 26 туру Ліги Парі-Матч , повідомляє офіційний сайт ліги.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник одеського «Чорноморця» Дмитро Коркішко, який у зустрічі із «Зорею» зробив дубль. Він відчутно випередив донеччанина Тайсона.

Найкращим тренером визнаний Паулу Фонсека («Шахтар» Донецьк).

До складу експертної ради УПЛ входять Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Вадим Місюра, Геннадій Орбу, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк, Ігор Шуховцев, Олександр Сопко та Олександр Денисов.