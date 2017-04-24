"Шахтар" готується до півфіналу Кубка України з "Дніпром" без провідного півзахисника

Гравці донецького "Шахтаря" готуються до матчу 1/2 фіналу Кубка України з футболу без бразильського легіонера Бернарда, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Бразилець отримав невелике пошкодження в матчі з київським "Динамо", який відбувся минулої п'ятниці (1:0).

Сьогодні донеччани провели ранкову сесію у Ворзелі. Тренування традиційно складалася з різних ігрових вправ, а в кінці футболісти попрацювали над точністю ударів зі штрафних.

Завтра в першій половині дня у «помаранчево-чорних» призначена тренування, а ввечері команда вилетить до Харкова.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 квітня, «гірники» у півфіналі Кубка України зіграють з «Дніпром». Матч відбудеться у Харкові на ОСК «Металіст». Початок гри - о 20.00.