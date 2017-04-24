Екс-гравець київського "Динамо" Гусєв може перебратися в США в найближчі два тижні

Екс-півзахисник київського "Динамо" Олег Гусєв, який вже завтра відсвяткує свій 34-й день народження, може найближчим часом відправитися в США, повідомляє Комсомольская правда.

Футболіст вже півроку перебуває без ігрової практики. Його контракт з київським клубом, за який він виступав з 2003 року, закінчився в грудні минулого року. Про завершення кар'єри Гусєв не думає, але і в Україні залишатися не має наміру.

Читайте такожЕкс-гравець "Динамо" Гусєв веде переговори з німецьким "Айнтрахтом" - ЗМІАгент досвідченого гравця Вадим Шаблій запевняє, що вже в найближчі тижні Гусєв знайде новий клуб, швидше за все, в США, але є і варіанти.

"Ми постійно ведемо переговори з клубами, це і МЛС, та команди з чемпіонатів, де все ще відкрито трансферне вікно". зазначив "Шаблій

"Фінансова сторона? Зараз головне, щоб Олег грав. Сподіваюся, що в найближчі два тижні все проясниться, і тоді всі ми офіційно оголосимо", - сказав агент.

Як повідомляв УНІАН, контракт Гусєва з "Динамо" закінчився в грудні 2016 року.