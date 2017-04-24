Мессі забив 500-й гол за "Барселону" у матчі з "Реалом"

Два голи аргентинського форварда "Барселони" Ліонеля Мессі у ворота мадридського "Реала" стали 499-м і 500-м для гравця у складі каталонської команди, повідомляє newsfcbarcelona.com.

Читайте такожМессі буде заробляти в "Барселоні" 35 мільйонів євро за сезон - ЗМІФорвард забив 401 гол лівою ногою, 75 – правою, 23 – головою, а ще один – грудьми, з яких 282 на Камп Ноу і 218 - в гостьових матчах команди, або в іграх на нейтральному полі.

Найбільше голів Мессі вдалося забити в іспанській Прімері - 343. У Лізі чемпіонів УЄФА він забив 94 голи, в інших турнірах - 63 голи.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Барселона" обіграла "Реал" у Мадриді з рахунком 2:3. Вирішальний гол Мессі забив у доданий час, на останній 92-й хвилині гри.