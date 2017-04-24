Оприлюднено склад юнацької збірної України на Євро-2017

Юнацька збірна команда України U-17 розпочала підготовку до чемпіонату Європи 2017 року, фінальна частина якого відбудеться в травні у Хорватії, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Збір команда Сергія Попова розпочне в Україні і 24 квітня зіграє контрольний поєдинок проти донецького «Олімпіка». Вже наступного дня команда вилетить до Белграду, де 27 квітня «синьо-жовті» проведуть контрольну гру проти однолітків з Сербії. Безпосередньо до місця проведення чемпіонату Європи наша команда прибуде 2 травня.

Для участі у зборі головний тренер національної команди Сергій Попов викликав 21 гравця. До остаточної заявки потраплять 18 футболістів.

Склад збірної України U-17:

Воротарі: Віктор Бабічин («Дніпро», Дніпро), Джуніор Лтайф Дані («Олімпік», Донецьк), Євген Пацкан («Динамо», Київ)

Захисники: Ілля Малишкін, Єгор Куценко, Олександр Сирота (усі - «Динамо», Київ), Роман Слива (УФК «Карпати», Львів), Ігор Снурніцин («Олімпік», Донецьк)

Півзахисники: Георгій Цитаїшвілі, Вадим Мащенко, Богдан Білошевський, Вікентій Волошин, Клим Приходько, Артур Ващишин (усі - «Динамо», Київ), Олексій Кащук («Шахтар», Донецьк), Петро Харжевський, («УФК-Карпати», Львів), Микита Титаєвський («Чорноморець», Одеса)

Нападники: Євген Ісаєнко, Даниїл Сухоручко («Динамо», Київ), Артем Холод («Шахтар», Донецьк), Владислав Супряга («Дніпро», Дніпро)

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами жеребкування турніру збірна України потрапила до Групи D.

4 травня о 13:00 збірна України стартує на європейській першості матчем із командою Нідерландів. 7 травня о 17:00 «синьо-жовті» зустрінуться із однолітками з Англії, а 10 травня о 17:00 команда Попова проведе третій матч групового турніру зі збірною Норвегії.