Монзуль призначена арбітром півфіналу Кубка України "Миколаїв" - "Динамо"
10:55, 24 квітня 2017Футбол
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Матч "Шахтар" - "Дніпро" розсудить Олександр Дердо.
Катерина Монзуль буде працювати на матчі "Миколаїв" - "Динамо" / Фото УНІАН
Федерація футболу України призначила суддів на матчі 1/2 фіналу Кубка України, повідомляє ФФУ.
Матч "Миколаїв" - "Динамо" довірено судити бригаді на чолі з Катериною Монзуль. Суддівським спостерігачем цієї гри стане Віталій Годулян.
Гру "Шахтар" - "Дніпро" розсудить бригада Олександра Дердо. На цьому матчі суддівським спостерігачем буде Ігор Хіблін.
Як повідомляв УНІАН, матчі 1/2 фіналу Кубка України відбудуться в середу, 26 квітня, в Миколаєві (18.00) та Харкові (20.00).
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