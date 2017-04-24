Монзуль призначена арбітром півфіналу Кубка України "Миколаїв" - "Динамо"

Федерація футболу України призначила суддів на матчі 1/2 фіналу Кубка України, повідомляє ФФУ.

Матч "Миколаїв" - "Динамо" довірено судити бригаді на чолі з Катериною Монзуль. Суддівським спостерігачем цієї гри стане Віталій Годулян.

Гру "Шахтар" - "Дніпро" розсудить бригада Олександра Дердо. На цьому матчі суддівським спостерігачем буде Ігор Хіблін.

Як повідомляв УНІАН, матчі 1/2 фіналу Кубка України відбудуться в середу, 26 квітня, в Миколаєві (18.00) та Харкові (20.00).