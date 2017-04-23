"Барселона" обіграла "Реал" в гостьовому матчі іспанської Прімери

У Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" завершився центральний матч туру чемпіонату Іспанії, в якому "Реал" приймав "Барселону" і поступився принциповому супернику, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:3.

Команди швидко увійшли в гру і до середини першого тайму вже обмінялися голами. На 28-й хвилині після закидання на лінію воротарського від Марсело м`яч отримав Рамос і пробив у ближню штангу. Тот відскочив до Каземіро, який вразив вже порожні ворота. Втім, за п`ять хвилин, на 33-й, після передачі від Ракітіча прийняв м'яч Ліонель Мессі, по центру увірвався в штрафну "Реала", обіграв Рамоса і пробив повз голкіпера точно у ворота.

Після перерви першою відзначилася "Барса". На 73-й хвилині Іван Ракітіч на замаху обіграв опонента і обвідним ударом відправив м'яч у дальній кут. Але, на 86-й хвилині господарі поля відновили паритет. Марсело зробив простріл з лівого флангу і Хамес Родрігес точно пробив під поперечину.

Вирішальний удар у доданий арбітром час завдав лідер каталонців - Мессі пробив в самісінький кут воріт - 2:3.

Гра, як зазвичай у таких протистояннях, проходила в жорсткій боротьбі, що межує з грубістю.На 77-й хвилині суддя вилучив з поля капітана "Реала" Серхіо Рамоса, який в грубому підкаті збив Ліонеля Мессі.

Таким чином, "Барселона" наздогнала "Реал" в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії - по 75 очок. Але, мадридці мають одну пропущену гру в запасі.