"Зоря" програла "Чорноморцю" в заключному матчі туру Прем'єр-ліги

У Запоріжжі завершився матч 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" програла одеському "Чорноморцю", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Гості активно розпочали матч і вже на 15-й хвилині відкрили рахунок. Після кутового біля воріт одеситів "моряки" провели стрімку контратаку. Третьяков пробіг по правому флангу і зробив простріл, а випередивший Євгена Опанасенка у швидкості Дмитро Коркішко переправив м'яч у дальній кут.

А на початку другого тайму команди обмінялися реалізованими пенальті. На 51-й хвилині рахунок зрівняв Рафаель Форстер, а на 56-й Коркішко зробив дубль і приніс перемогу "Чорноморцю".

Таким чином, у турнірній таблиці після 26-го туру, у "Зорі" залишилося 41 очко (3-е місце в таблиці), а "Чорноморець" наздогнав "Олександрію" в боротьбі за 4-5 місця (по 37) і випередив донецький "Олімпік" (6-е місце, 35).

Дует лідерів - донецький "Шахтар" (69) і київське "Динамо" (55).