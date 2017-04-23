"Сталь" обіграла "Зірку" в матчі Прем'єр-ліги

У Дніпрі завершився черговий матч 26-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" з Кам'янського приймала "Зірку" з Кропивницького і виграла з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт ліги.

Долю матчу на стадіоні "Метеор" вирішив момент на 81-й хвилині.

Леандро Да Сілва з лівого флангу змістився в центр, обігрався з Максимом Каленчуком і встромив м'яч в дальню "дев'ятку" воріт Євгена Паста.

Здебільшого гра проходила з перемінним успіхом і в досить жорсткій, часом брутальній боротьбі. Рефері матчу показав 12 жовтих карток, одна з яких стала другою для Адерінсоли Эсеоли. Гравець "Зірки" був вилучений з поля на 70-й хвилині.

Таким чином, за підсумками туру у "Сталі" 31 очко та 7-е місце в турнірній таблиці УПЛ, у "Зірки" залишилося 26 балів і 9-е місце.