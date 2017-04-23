Прем'єр-ліга, 26-й тур, "Зоря" - "Чорноморець": онлайн відео-трансляція

Сьогодні на "Славутич-Арена" у Запоріжжі проходить заключний матч 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які займають в турнірній таблиці 3-е і 6-е місця, відповідно. На рахунку луганчан 41 очко, у одеситів - 34.

"Зоря" вже втратила шанси в боротьбі за 2-е місце в підсумковій таблиці національного чемпіонату, відстаючи від київського "Динамо" на 14 очок. У той же час, за 3-6 місця йде запекла боротьба. Крім луганчан і одеситів її ведуть "Олександрія" (37) та донецький "Олімпік" (35).

Перемога і очки в сьогоднішній грі важливі для обох команд.

Матч "Зоря" - "Чорноморець" розпочнеться о 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.