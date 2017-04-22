"Олександрія" обіграла вдома "Олімпік" і вийшла на четверте місце в УПЛ

У 26-му турі української Прем'єр-ліги "Олександрія" приймала вдома донецький "Олімпік".

Єдиний гол у зустрічі був забитий на 48-й хвилині. Господарі перехопили м'яч на чужій половині поля, Сергій Старенький зробив подачу на лінію воротарського майданчика, звідки Артем Полярус переправив м'яч у сітку. Бригада арбітрів не побачила при цьому, що Полярус знаходився у положенні поза грою.

У час, що залишився до кінця зустрічі, "Олімпік" чимало атакував, але не досяг успіху. На 88-й хвилині Емерсон забив м'яч, але він був не зарахований арбітром.

Напередодні гри команди розділяло у турнірній таблиці лише 1 очко. Перемога дозволила "Олександрії" вийти на четверте місце і отримати 37 пунктів, у "Олімпіка", як і раніше, 35 очок і п'ята сходинка.