"Дніпро" здолав "Ворсклу" і покинув останнє місце таблиці УПЛ

В рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги у Дніпрі відбувся матч між місцевим клубом "Дніпро" і полтавською "Ворсклою".

Уже на 15-й хвилині Владислав Кочергін - найактивніший у складі дніпрян - вивів господарів уперед.

У другому таймі підопічні Дмитра Михайленка збільшили свою перевагу: після передачі Влада Артем Довбик прискорився на правому фланзі, увірвався у штрафний і пробив у нижній кут. 2:0.

"Ворскла" зробила спроби відігратися і, зокрема, мала перевагу по ударах, але господарі зіграли надійно біля своїх воріт і до спражньої гостроти біля воріт Андрія Луніна справа не дійшла.

"Дніпро" набирає 15 очок і випереджає "Волинь", покинувши останнє місце у турнірній таблиці УПЛ. У "Ворскли", як і раніше, 28 очок.