"Шахтар" давно став чемпіоном" - динамівець Андрій Ярмоленко

На думку півзахисника київського «Динамо» Андрія Ярмоленка, інтрига в чемпіонаті України вичерпана, а «Шахтар» після перемоги над киянами у п'ятницю забезпечив собі золоті нагороди. Про це Ярмоленко сказав в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо".

«Ми забили на початку матчу, але суддя вирішив, що там було порушення правил. Не можу говорити про другий незарахований гол, я не бачив, був офсайд чи ні. В першому моменті можу сказати, що такий фол в Англії навіть не свиснули б. Суддя, вважаю, у таких матчах повинен давати грати.

У грі було чимало спірних епізодів. Не хочу говорити, що ми програли через суддю. Повинні шукати причини в собі. Всі хлопці розчаровані.

«Шахтар» давно став чемпіоном. Мотивація на наступні матчі? Це для нас вболівальники, які нас підтримують. Прийшло дуже багато глядачів. Ми граємо для них. 51 тисяча фанатів - думаю, що для нашого чемпіонату це пристойний показник.

«Динамо» – це та команда, яка повинна боротися за всі трофеї і виступати в Лізі чемпіонів. Але зараз такий сезон, що ми повинні змиритися і зробити висновки», – сказав Ярмоленко після матчу.