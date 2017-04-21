Останнім часом у "Динамо" і "Шахтаря" стало більше поваги один до одного - Фонсека

Головний тренер "Шахтаря" Пауло Фонсека прокоментував перемогу своєї команди в матчі проти "Динамо" (1:0), повідомляє сайт dynamo.kiev.ua.

"Відмінна перемога нашої команди. Ми провели перший тайм на дуже високому рівні як в обороні, так і в атаці. Контролювали майже всю гру. У другому таймі довелося більше оборонятися, але ми продовжували надійно діяти в обороні. Думаю, що ми заслужено перемогли.

Відрив від «Динамо» тепер становить 14 очок, але поки нічого не закінчено. Я завжди говорив, що треба фокусуватися на всіх матчах. Ми поважаємо нашого основного суперника — «Динамо», так що нам нічого не залишається, крім як максимально налаштовуватися на всі матчі. Тому потрібно, щоб команда ні в якому разі не розслаблялася, продовжувала працювати", - зазначив Фонсека.

Португальський фахівець порівняв матч "Динамо" - "Шахтар" з кращими поєдинками чемпіонату Португалії.

"Зовсім недавно був матч «Бенфіка» — «Порту», і стадіон був повний. Сьогодні на гру теж прийшло багато людей. Але стадіон все-таки не був заповнений до кінця. А футбол повністю красивий, коли немає вільних місць на трибунах.

Я дуже часто себе запитую: якщо в Україні живе близько 40 мільйонів людей, то чому немає більшої, ніж зараз, кількості уболівальників на стадіонах? Чудово розумію, що Україна зараз переживає досить складний період. Тим не менш, ми всі повинні об'єднатися навколо футболу і подумати, як можна залучати більшу кількість людей на це свято.

Футбол — це щось таке, що об'єднує людей. Думаю, що останнім часом в матчах між «Динамо» і «Шахтарем» стало більше поваги команд і гравців один до одного. І це теж створює атмосферу свята на стадіоні", - вважає Пауло Фонсека.