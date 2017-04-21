Футбольний матч "Динамо" - "Шахтар" став найбільш відвідуваним в Україні за останні два роки
22:52, 21 квітня 2017Футбол
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На трибунах "Олімпійського" зібралося більше 50 000 глядачів.
Матч 21 квітня встановив рекорд сезону за відвідуваністю / unian.net
Матч «Динамо» – «Шахтар» у 26-му турі Прем'єр-ліги відвідало 51 732 глядача.
Це новий рекорд відвідуваності за два останніх сезони в чемпіонаті України. У поточному чемпіонаті попереднє досягнення було встановлено в Харкові, коли на матч «Шахтаря» та «Динамо» прийшли 39 677 глядачів.
Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" поступилося "Шахтарю" на своєму полі з рахунком 0:1. Єдиний гол на 12-й хвилині забив бразильський форвард Феррейра.
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