Футбольний матч "Динамо" - "Шахтар" став найбільш відвідуваним в Україні за останні два роки

22:52, 21 квітня 2017
Футбол
423

На трибунах "Олімпійського" зібралося більше 50 000 глядачів.

Матч 21 квітня встановив рекорд сезону за відвідуваністю / unian.net

Матч «Динамо» – «Шахтар» у 26-му турі Прем'єр-ліги відвідало 51 732 глядача.

Це новий рекорд відвідуваності за два останніх сезони в чемпіонаті України. У поточному чемпіонаті попереднє досягнення було встановлено в Харкові, коли на матч «Шахтаря» та «Динамо» прийшли 39 677 глядачів.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" поступилося "Шахтарю" на своєму полі з рахунком 0:1. Єдиний гол на 12-й хвилині забив бразильський форвард Феррейра.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Динамо#футбол#Шахтар#УПЛ