"Шахтар" з мінімальним рахунком обіграв "Динамо" на його полі в 26-му турі УПЛ

Київське "Динамо" поступилося донецькому "Шахтарю" в 26-му турі української футбольної Прем'єр-ліги.

Вже на 12-й хвилині гірники провели атаку, яка завершилася взяттям воріт: Тайсон розібрався з захисниками господарів і навісив у воротарський майданчик на Феррейру, а нападник "Шахтаря" ударом головою відкрив рахунок.

Матч не був наповнений гольовими моментами, на полі вистачало боротьби, в тому числі із застосуванням не зовсім чистих прийомів. Однак, на відміну від попередньої зустрічі цих команд, що відбулася в грудні минулого року, суперники дограли поєдинок у повних складах.

"Шахтар" переміг - 1:0 і збільшив відрив від динамівців у турнірній таблиці до 14 очок.