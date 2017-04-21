Біля НСК "Олімпійський" будуть чергувати 1140 правоохоронців
18:19, 21 квітня 2017Футбол
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Посилені наряди поліції і нацгвардійців збираються чергувати на зупинках, у метро та на території біля стадіону.
За порядком біля стадіону будуть стежити більше 1000 поліцейських / vk.com/ukraine_police
Національна поліція задіює 1140 поліцейських і військових для забезпечення правопорядку навколо НСК «Олімпійський» під час матчу між «Динамо» і «Шахтарем».
Посилені наряди поліції і нацгвардійців збираються чергувати на зупинках, у метро та на території біля стадіону.
Читайте такожНа матчі "Динамо" - "Шахтар" будуть прийняті підвищені заходи безпеки Як повідомляв УНІАН, УЄФА перевірить готовність НСК «Олімпійський» до фіналу Ліги чемпіонів 2018 року. На матчі «Динамо» – «Шахтар» буде присутній Інспектор УЄФА, який стежитиме за дотриманням норм безпеки.
Поєдинок "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться сьогодні о 20.00.
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