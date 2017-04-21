Бельгійський "Генк" має намір викупити гравця збірної України Малиновського у "Шахтаря"
16:59, 21 квітня 2017Футбол
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Руслан Малиновський може продовжити виступи в бельгійському чемпіонаті і в наступному сезоні.
Українець Руслан Малиновський є лідером бельгійського "Генка" / krcgenk.be
Генеральний директор бельгійського "Генка" Дімітрі Де Конде прокоментував ситуацію з контрактом півзахисника збірної України Руслана Малиновського, який належить "Шахтарю", але виступає в оренді в "Генку", повідомляє sport.ua.
«Термін його оренди закінчується 10 червня, але це формальність, яку ми владнаємо», – сказав Де Конде.
За наявною інформацією, опція викупу контракту Малиновського для бельгійського клубу становить 2 мільйони євро.
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