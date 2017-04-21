Бельгійський "Генк" має намір викупити гравця збірної України Малиновського у "Шахтаря"

Генеральний директор бельгійського "Генка" Дімітрі Де Конде прокоментував ситуацію з контрактом півзахисника збірної України Руслана Малиновського, який належить "Шахтарю", але виступає в оренді в "Генку", повідомляє sport.ua.

«Термін його оренди закінчується 10 червня, але це формальність, яку ми владнаємо», – сказав Де Конде.

За наявною інформацією, опція викупу контракту Малиновського для бельгійського клубу становить 2 мільйони євро.