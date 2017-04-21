Моуріньо удесяте вийшов до півфіналу єврокубків, повторивши історичне досягнення

Португальський наставник Жозе Моуріньо в десятий раз вийшов у півфінал єврокубка, повторивши досягнення Алекса Фергюсона і Джованні Трапаттоні. Про це пише Eurosport.

Як повідомляв УНІАН, у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи «Манчестер Юнайтед» у додатковий час обіграв «Андерлехт» (2:1) і пробився в півфінал турніру.

Крім «МЮ», Жозе Моуріньо раніше досягав цієї стадії єврокубків з чотирма іншими клубами - «Порту», «Челсі», «Інтером» і «Реалом».

У півфіналі Ліги Європи суперником "МЮ" буде іспанська "Сельта".