У Південній Америці диктор оголосив хвилину мовчання в пам'ять про футболіста, який був на полі

На матчі Кубка Лібертадорес в Південній Америці між футбольними командами «Санта Фе» (Колумбія) і бразильським «Сантосом» стався курйозний випадок, повідомляє Insólito. Диктор на колумбійському стадіоні оголосив хвилину мовчання в пам'ять про Рікардо Олівейру.

«Леді та джентльмени. Прошу вас встати, будь ласка. Оголошується хвилина мовчання на честь Рікардо Олівейри, тренера «Сантоса», – сказав диктор. Заграла траурна музика, всі люди на стадіоні встали. Гравці «Санта Фе» і «Сантоса» теж мовчки стояли в центрі поля.

Курйоз полягав у тому, що Рікардо Олівейра, якому була присвячена хвилина мовчання, стояв разом з іншими гравцями «Сантоса» в центральному колі. Диктор переплутав його ім'я і ім'я легенди клубу Алехандре Де Карвальо Канеко, який грав за бразильську команду в 60-х і пішов з життя 18 квітня.

«Якщо чесно, я навіть не помітив помилки», – сказав після матчу Рікардо Олівейра.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Рікардо Олівейра грав у «Валенсії», «Бетіс», «Мілані», «Сарагосі», «Сан-Паулу», «Аль-Джазірі». За «Сантос» він виступає з 2015 року.