Відомий суперник команди Жозе Моуріньо у півфіналі Ліги Європи

14:26, 21 квітня 2017
Футбол
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Англійський "Манчестер Юнайтед" зустрічатиметься із іспанською "Сельтою".

uefa.com

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування півфіналів Ліги Європи, повідомляє uefa.com.  

Амстердамський "Аякс" зіграє з "Ліоном", іспанську "Сельту" екзаменуватиме "Манчестер Юнайтед".

Ліга Європи. 1/2 фіналу

"Аякс" - "Ліон"

"Сельта" - "Манчестер Юн."

Фінал Ліги Європи-2016/2017 відбудеться 24 травня у Стокгольмі. 

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Теги: #футбол#Ліга Європи