Відомий суперник команди Жозе Моуріньо у півфіналі Ліги Європи
14:26, 21 квітня 2017Футбол
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Англійський "Манчестер Юнайтед" зустрічатиметься із іспанською "Сельтою".
uefa.com
У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування півфіналів Ліги Європи, повідомляє uefa.com.
Амстердамський "Аякс" зіграє з "Ліоном", іспанську "Сельту" екзаменуватиме "Манчестер Юнайтед".
Ліга Європи. 1/2 фіналу
"Аякс" - "Ліон"
"Сельта" - "Манчестер Юн."
Фінал Ліги Європи-2016/2017 відбудеться 24 травня у Стокгольмі.
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