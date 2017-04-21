Відомий суперник команди Жозе Моуріньо у півфіналі Ліги Європи

Англійський "Манчестер Юнайтед" зустрічатиметься із іспанською "Сельтою".

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування півфіналів Ліги Європи, повідомляє uefa.com. Амстердамський "Аякс" зіграє з "Ліоном", іспанську "Сельту" екзаменуватиме "Манчестер Юнайтед". Ліга Європи. 1/2 фіналу "Аякс" - "Ліон" "Сельта" - "Манчестер Юн." Фінал Ліги Європи-2016/2017 відбудеться 24 травня у Стокгольмі.

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