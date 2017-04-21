"Динамо" та "Шахтар" визначилися з кольорами форми на сьогоднішній матч

На сьогоднішній матч чемпіонату України, в якому київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" прийматиме донецький "Шахтар", доступно все менше квитків.

Станом на ранок п'ятниці, 21 квітня, продано понад 38 тисяч квитків, інформує офіційний сайт київського клубу.

Крім того, на передматчевій нараді команди визначилися з кольорами, в яких зіграють футболісти. "Динамо" вийде на поле у білому (голкіпер – у зеленому). "Шахтар" – у помаранчево-чорній формі (воротар – у чорному).

Матч "Динамо" - "Шахтар" почнеться сьогодні о 20.00.