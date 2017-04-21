Став відомий суперник "Реала" у півфіналі Ліги чемпіонів

13:26, 21 квітня 2017
Футбол
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У півфіналі Ліги чемпіонів відбудеться мадридське дербі.

uefa.com

У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування Ліги чемпіонів, повідомляє uefa.com.   

Переможець минулорічного сезону мадридський "Реал" зіграє із земляками - мадридським "Атлетіко".

В іншій парі "Монако" зустрінеться з туринським "Ювентусом".

1/2 фіналу

"Реал" - "Атлетіко"

"Монако" - "Ювентус"

Слід відзначити, що за історію Ліги чемпіонів жодному клубу-переможцю не вдавалося захистити свій титул у наступному році.

Фінал Ліги чемпіонів-2016/17 відбудеться 3 червня у Кардиффі.

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Теги: #футбол#Ліга чемпіонів