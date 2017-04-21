Став відомий суперник "Реала" у півфіналі Ліги чемпіонів
13:26, 21 квітня 2017Футбол
422
У півфіналі Ліги чемпіонів відбудеться мадридське дербі.
uefa.com
У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування Ліги чемпіонів, повідомляє uefa.com.
Переможець минулорічного сезону мадридський "Реал" зіграє із земляками - мадридським "Атлетіко".
В іншій парі "Монако" зустрінеться з туринським "Ювентусом".
1/2 фіналу
"Реал" - "Атлетіко"
"Монако" - "Ювентус"
Слід відзначити, що за історію Ліги чемпіонів жодному клубу-переможцю не вдавалося захистити свій титул у наступному році.
Фінал Ліги чемпіонів-2016/17 відбудеться 3 червня у Кардиффі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter