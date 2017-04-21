Став відомий суперник "Реала" у півфіналі Ліги чемпіонів

У півфіналі Ліги чемпіонів відбудеться мадридське дербі.

У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування Ліги чемпіонів, повідомляє uefa.com. Переможець минулорічного сезону мадридський "Реал" зіграє із земляками - мадридським "Атлетіко". В іншій парі "Монако" зустрінеться з туринським "Ювентусом". 1/2 фіналу "Реал" - "Атлетіко" "Монако" - "Ювентус" Слід відзначити, що за історію Ліги чемпіонів жодному клубу-переможцю не вдавалося захистити свій титул у наступному році. Фінал Ліги чемпіонів-2016/17 відбудеться 3 червня у Кардиффі.

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