Лідер "Дніпра" Ротань приступив до тренувань після травми

Лідер "Дніпра" Руслан Ротань приступив до тренувань в загальній групі, повідомляє zbirna.com.

Втім, працює він поки не в повну силу, травма гомілкостопа і досі дає про себе знати. Тренери дніпрян, швидше за все, побережуть свого капітана, і він пропустить найближчий поєдинок чемпіонату проти полтавської "Ворскли".

Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 квітня, у команди набагато більш важлива гра — у півфіналі Кубка України з "Шахтарем".