Лідер "Дніпра" Ротань приступив до тренувань після травми

11:31, 21 квітня 2017
Футбол
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Капітан дніпровської команди та збірної України ще не може тренуватися на повну силу.

Руслан Ротань гнівно прокоментував суддівство матчу

Лідер "Дніпра" Руслан Ротань приступив до тренувань в загальній групі, повідомляє zbirna.com.

Втім, працює він поки не в повну силу, травма гомілкостопа і досі дає про себе знати. Тренери дніпрян, швидше за все, побережуть свого капітана, і він пропустить найближчий поєдинок чемпіонату проти полтавської "Ворскли".

Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 квітня, у команди набагато більш важлива гра — у півфіналі Кубка України з "Шахтарем".

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Теги: #Дніпро#футбол#УПЛ