Лідер "Дніпра" Ротань приступив до тренувань після травми
11:31, 21 квітня 2017Футбол
146
Капітан дніпровської команди та збірної України ще не може тренуватися на повну силу.
Руслан Ротань може повернутися в лад до матчу з "Шахтарем" / xsport.ua
Лідер "Дніпра" Руслан Ротань приступив до тренувань в загальній групі, повідомляє zbirna.com.
Втім, працює він поки не в повну силу, травма гомілкостопа і досі дає про себе знати. Тренери дніпрян, швидше за все, побережуть свого капітана, і він пропустить найближчий поєдинок чемпіонату проти полтавської "Ворскли".
Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 квітня, у команди набагато більш важлива гра — у півфіналі Кубка України з "Шахтарем".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter