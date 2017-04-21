"Манчестер Юнайтед" виходить в півфінал Ліги Європи (результати всіх матчів)

У четвер в чотирьох європейських містах відбулися другі матчі чвертьфінальної стадії Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Тільки в одному протистоянні все вирішилося в основний час. У трьох дуелях командам довелося грати овертайми. А турецький "Бешикташ" і французький "Ліон" з'ясовували найсильнішого в серії пенальті: з рахунком 7:6 точнішими були гравці "Ліона".

Німецький "Шальке" Євгена Коноплянки та бельгійський "Генк" Руслана Малиновського припинили боротьбу.

Фаворит турніру "Манчестер Юнайтед" проходить далі завдяки голам екс-донеччанина Генріха Мхітаряна і Маркуса Рашфорда. Також учасниками 1/2 фіналу стали "Ліон", голландський "Аякс" та іспанська "Сельта".

У п'ятницю відбудеться жеребкування півфінальної стадії Ліги Європи.

Фінал турніру в цьому сезоні відбудеться в Стокгольмі 24 травня.

Ліга Європи. 1/4 фіналу. Другі матчі

"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" - "Андерлехт" - 2:1 (перша гра - 1:1)

Голи: Мхітарян, 10 (1:0), Ханні, 32 (1:1), Рашфорд, 107 (2:1)

"Шальке" - "АЯКС" - 3:2 (перша гра - 0:2)

Голи: Горетцка, 53 (1:0), Бургшталлер, 56 (2:0), Каліджурі, 101 (3:0), Віргевер, 111 (3:1), Юнес, 120 (3:2)

"Генк" - "СЕЛЬТА" - 1:1 (перша гра - 2:3)

Голи: Сісто, 63 (0:1), Троссард, 67 (1:1)

"Бешикташ" - "ЛІОН" - 2:1 (пен. - 6:7) (перша гра - 1:2)

Голи: Таліска, 27 (1:0), Ляказетт, 34 (1:1), Таліска, 58 (2:1)