На матчі "Динамо" - Шахтар" будуть вжиті підвищені заходи безпеки

На матчі "Динамо" - "Шахтар" буде присутній Інспектор УЄФА, який перевірятиме готовність служб НСК "Олімпійський" до фіналу Ліги чемпіонів 2018 року. Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

На робочій організаційній нараді, яка відбулася у четвер, обговорювався підвищений ступінь ризику поєдинку з питань безпеки. Особлива увага під час проведення гри буде приділена взаємодії служб стадіону з Національною поліцією.

Також, як повідомляв УНІАН, було ухвалене рішення заборонити пронесення на НСК «Олімпійський» валіз і рюкзаків. Уболівальники зможуть залишити їх у пересувних камерах схову (в автобусах) поблизу входів до стадіону.

Вболівальників також попередили, що не дозволяється проносити на НСК «Олімпійський» піротехніку.

На ранок четверга у касах стадіону було продано понад 30 000 квитків.

Матч відбудеться у п'ятницю, 21 квітня. Початок - о 20.00.

Також, як стало відомо, на час матчу станція метро «Олімпійська» буде закрита на вихід і на вхід. Станція метро «Палац спорту» буде відкрита тільки на вхід. Станція метро «Льва Толстого» буде відкрита тільки на вихід.