"Динамо" обіграло "Шахтар" і збільшило відрив у чемпіонаті U-21
16:09, 20 квітня 2017Футбол
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Вирішальні голи кияни забили наприкінці гри.
Юніори "Динамо" були сильнішими за "Шахтар" / shakhtar.com
На тренувальній базі київського "Динамо" у Кончі-Заспі відбувся матч молодіжних складів "Динамо" і "Шахтаря" в рамках першості України (U-21).
Господарі поля перемогли з рахунком 2:0.
У першому таймі міг відзначитися за "Шахтар" Андрій Борячук, але не реалізував вихід віч-на-віч. Натомість "біло-сині" двічі добилися успіху після перерви. Павло Оріховський на 65-й хвилині замкнув подачу з кутового. А на 90+3-й хвилині Сергій Булеца вдало завершив індивідуальний прохід.
У чемпіонаті України (U-21) "Динамо" лідирує тепер з 8-очковим відривом від "Шахтаря" (66 проти 58).
Завтра відбудеться поєдинок основних команд. Матч на "Олімпійському" розпочнеться о 20.00.
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