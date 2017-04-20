"Динамо" обіграло "Шахтар" і збільшило відрив у чемпіонаті U-21

На тренувальній базі київського "Динамо" у Кончі-Заспі відбувся матч молодіжних складів "Динамо" і "Шахтаря" в рамках першості України (U-21).

Господарі поля перемогли з рахунком 2:0.

У першому таймі міг відзначитися за "Шахтар" Андрій Борячук, але не реалізував вихід віч-на-віч. Натомість "біло-сині" двічі добилися успіху після перерви. Павло Оріховський на 65-й хвилині замкнув подачу з кутового. А на 90+3-й хвилині Сергій Булеца вдало завершив індивідуальний прохід.

У чемпіонаті України (U-21) "Динамо" лідирує тепер з 8-очковим відривом від "Шахтаря" (66 проти 58).

Завтра відбудеться поєдинок основних команд. Матч на "Олімпійському" розпочнеться о 20.00.