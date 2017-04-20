Кандидатуру Павелка на виборах президента ФФУ підтримали вже 15 з 26 регіональних федерацій

15 з 26 регіональних федерацій футболу висловили підтримку Андрію Павелку на виборах президента ФФУ. Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу.

Чинного президента підтримали донецька, запорізька, херсонська, закарпатська та кримська регіональні федерації.

Раніше підтримку Павелку висловили представники Рівненської, Тернопільської, Харківської, Дніпропетровської, Київської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Житомирської областей.

Нагадаємо, Андрій Павелко заявив про те, що планує балотуватися на новий термін. Для участі у виборах необхідна підтримка семи колективних членів ФФУ. Позачерговий Конгрес і вибори президента ФФУ пройдуть 16 червня.