"Борусія" не відігралася у Монако, монегаски останніми виходять у півфінал Ліги чемпіонів

Французький клуб "Монако" став останнім півфіналістом цьогорічної Ліги чемпіонів. У другому матчі на своєму стадіоні "Луї ІІ" монегаски переграли дортмундську "Борусію" з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч розпочався з 5-хвилинною затримкою: клубний автобус "Борусії" перед поєдинком був затриманий поліцією Монако з невідомих причин.

Вже у першому таймі господарі забили два м'ячі, чим фактично вирішили питання виходу у наступну стадію (перша гра у Дортмунді завершилась також перемогою "Монако" - 3:2).

"МОНАКО" - "БОРУСІЯ" Д - 3:1

Голи: Мбаппе, 3 (1:0), Фалькао, 17 (2:0), Ройс, 48 (2:1), Валер Жермен, 81 (3:1).